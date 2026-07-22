La stagione 2026-27 della Spal inizia oggi alle 10,30 con un raduno a porte chiuse al centro sportivo Fabbri. La società, di proprietà maltese, riparte senza comunicare i nomi dei convocati e senza una presentazione pubblica. La squadra riprende così le attività in modo riservato, mantenendo invariato il nome e il marchio storici.

Scatta oggi alle 10,30 al centro sportivo Fabbri la stagione 2026-27 della Spal, che riparte dalla una proprietà maltese ritrovando la denominazione e il marchio che da sempre la contraddistinguono. La categoria invece è ancora l’ Eccellenza, un torneo regionale che rappresenta un pugno nello stomaco per una tifoseria che fino a una manciata di anni fa assisteva al campionato di serie A. Non resta che stringere i denti e sperare che la promozione in D che la scorsa stagione si dava per scontata possa arrivare con un anno di ritardo. Come detto, il patron Portelli ha preso il testimone dalla cordata argentina, ma ancora non si è presentato a Ferrara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal riparte a fari spenti. Raduno a porte chiuse e senza fornire i convocati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Raduno Juve, lunedì si riparte: la guida completa tra amichevoli e giocatori convocatiLa Juventus ha iniziato lunedì la preparazione estiva con un raduno alla Continassa.

Contromano e a fari spenti in centro: notte di paura ad AvezzanoNella notte, un uomo di 47 anni ha percorso le vie centrali di Avezzano contromano e con i fari spenti, creando tensione tra i passanti.

Spal riparte a fari spenti. Raduno a porte chiuse e senza fornire i convocatiStamattina ritrovo al Centro con i confermati Giacomel, Senigagliesi, Mazza, Iglio,. Ricci, Dall’Ara, Mazzali e tanti volti da decifrare. Idea Zucchini dal Fiorenzuola. . ilrestodelcarlino.it

Spal restarts behind closed doors and without announcing the squad.This morning, a meeting at the Center with the confirmed Giacomel, Senigagliesi, Mazza, Iglio, Ricci, Dall'Ara, Mazzali, and many other faces to decipher. Idea Zucchini from Fiorenzuola. sport.quotidiano.net