Nella notte, un uomo di 47 anni ha percorso le vie centrali di Avezzano contromano e con i fari spenti, creando tensione tra i passanti. I carabinieri, intervenuti, lo hanno inseguito e fermato. Durante l’arresto, è stato trovato un pugnale nascosto nei pantaloni. L’uomo è stato portato in caserma, mentre le forze dell’ordine hanno sequestrato l’arma.

L'Aquila - Un 47enne è stato arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento tra le vie cittadine: sequestrato un pugnale nascosto nei pantaloni. Notte di tensione nel centro di Avezzano, dove un 47enne di origine straniera è stato arrestato dai carabinieri dopo una fuga in auto tra le vie cittadine. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe percorso alcune strade a forte velocità, in più tratti contromano e con il veicolo a fari spenti, creando una situazione di grave pericolo per automobilisti e residenti. L’episodio è avvenuto nella notte del 1° giugno. A far scattare l’intervento sono state alcune segnalazioni arrivate da cittadini preoccupati per la presenza di un’auto che procedeva con manovre rischiose nel centro del capoluogo marsicano. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Contromano e a fari spenti in centro: notte di paura ad Avezzano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sorpresa Valencia, Olympiacos predestinato, Fener campione, fari spenti Real: tutto sulla Final Four di EurolegaLa Final Four di Eurolega ha portato diverse sorprese e conferme tra le squadra partecipanti.

Leggi anche: Virtus, a fari spenti verso il futuro. Possibile collaborazione con la Grifo

Temi più discussi: Avezzano: guidava contromano e a fari spenti in centro, arrestato; In fuga contromano nel centro di Avezzano: arrestato 47enne; Suora contromano sulla Napoli-Salerno, salvata dalla polizia: ascoltava il rosario alla radio; IMG-20241118-WA0030.

Contromano e a fari spenti in centro: notte di paura ad AvezzanoCronaca L'Aquila - 04/06/2026 13:21 - Un 47enne è stato arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento tra le vie cittadine: sequestrato un pugnale nascosto nei pantaloni. Notte ... abruzzo24ore.tv

Polizia: Genitore citato dopo che un quindicenne ha urtato frontalmente un'auto con un'e-motocicletta a Camas reddit

In fuga contromano nel centro di Avezzano: arrestato 47enneL'uomo era in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti: guidava a forte velocità e a fari spenti, e con sé aveva un pugnale ... rainews.it