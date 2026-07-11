Raduno Juve lunedì si riparte | la guida completa tra amichevoli e giocatori convocati

La Juventus ha iniziato lunedì la preparazione estiva con un raduno alla Continassa. La squadra si è riunita per le prime sessioni di allenamento e ha disputato alcune amichevoli. Sono stati convocati diversi giocatori, mentre altri sono ancora in fase di recupero o in attesa di ufficializzare le liste. La squadra si prepara quindi alla nuova stagione, con le attività che continueranno nelle prossime settimane.

di Mauro Munno alla Continassa per l’inizio della preparazione. La Juventus è pronta a riaccendere i motori: lunedì andrà in scena il raduno ufficiale alla Continassa. Sarà l’inizio di un percorso progressivo guidato da Luciano Spalletti, che utilizzerà i primi test per valutare il gruppo, gestire i carichi di lavoro e indirizzare le strategie di mercato. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il calendario delle amichevoli. Il programma estivo si preannuncia ricco di impegni indicativi per il nuovo corso: Cantiere aperto: esuberi e casi spinosi. Al raduno si presenterà un gruppo inevitabilmente condizionato dal mercato delle cessioni, che al momento blocca le entrate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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