sound elettronici e joyce il debutto alla chigiana

Notizia in breve

Durante il Chigiana International Festival si è tenuto un evento che ha unito musica elettronica e letteratura, con un focus su James Joyce. Il concerto ha presentato composizioni sonore ispirate alle opere dello scrittore irlandese, integrate con tecnologie audio all’avanguardia. La performance ha coinvolto strumenti elettronici e sistemi di manipolazione del suono, creando un’esperienza che collega la musica contemporanea e il mondo letterario. L’evento ha rappresentato il debutto di questa proposta al festival.