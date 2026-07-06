È tempo di celebrare Henze Alla Chigiana il secolo di un eclettico

Alla Chigiana di Siena si celebra il centenario di Henze con un evento dedicato. La manifestazione include esecuzioni di composizioni e incontri con artisti. Nicola Sani, direttore artistico dell’Accademia musicale dal 2015, ha organizzato la rassegna. La sede ospita concerti e attività legate alla musica del compositore tedesco. La celebrazione si svolge durante il festival estivo, che combina attività didattiche e spettacoli pubblici.

Il compositore Nicola Sani è dal 2015 direttore artistico dell’ Accademia musicale Chigiana di Siena che, oltre che una super scuola di musica, d’estate (e non solo) diventa anche un raffinatissimo Festival. Il programma 2026 s’intitola “ Isole “. Perché? "Perché paradossalmente non esistono isole veramente isolate: le visitiamo e ce ne appropriamo. Fuor di metafora: proponiamo luoghi di energie sonore e di culture musicali, in sé compiuti ma collegati al piacere della scoperta, dalla polifonia alla musica di oggi e di domani, fino all’elettronica e all’intelligenza artificiale. Un mio ciclo di composizioni s’intitola “Non tutte le isole hanno intorno il mare“. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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