siena francia ponte musicale alla chigiana

Oggi alle 18, a Palazzo Chigi, viene presentata l’estate musicale della Chigiana, con oltre cento eventi in programma. La rassegna include concerti e iniziative che si svolgeranno tra Siena e Francia. L’organizzazione prevede un calendario ricco di appuntamenti, senza dettagli specifici su date o artisti coinvolti. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si rivolge a un pubblico di appassionati di musica classica e contemporanea.

Un’estate di musica, con oltre cento eventi. Sarà presentato oggi alle 18, a Palazzo Chigi Saracini, il programma del Chigiana International Festival & Summer Academy 2026, la grande manifestazione estiva dell’ Accademia Musicale Chigiana che dal 7 luglio al 1 settembre animerà il territorio con concerti, opere ed eventi, compreso l’immancabile Concerto per l’Italia che il 18 luglio porterà in piazza del Campo con l’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia diretta da Daniel Harding e Stefano Bollani al pianoforte. Il tema scelto per questa edizione è "Isole", un’immagine evocativa che accompagnerà il cartellone di uno dei più importanti appuntamenti musicali internazionali della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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