Soulé nel mirino della Fiorentina | primi contatti ma la Roma detta le condizioni

La Fiorentina ha avviato trattative per ingaggiare un calciatore, con i primi contatti già avvenuti. Tuttavia, la Roma ha comunicato le proprie condizioni, influenzando le negoziazioni. La squadra viola ha già rafforzato vari reparti durante questa sessione di mercato e ora si concentra sull’attacco. La trattativa riguarda un’attaccante, ma non sono stati resi noti dettagli specifici sui termini o le cifre coinvolte.

La Fiorentina è una delle squadre più attive di questa sessione di mercato e, dopo aver rinforzato diversi reparti, ha deciso di concentrarsi sull’attacco. Tra i profili finiti nel mirino della dirigenza viola ci sarebbe anche Matias Soulé, uno dei giocatori che la Roma potrebbe sacrificare per finanziare i prossimi acquisti richiesti da Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i primi contatti tra il club toscano e l’entourage del calciatore sono già partiti, anche se la strada resta ancora lunga. La volontà del giocatore può fare la differenza. La società viola vede in Soulé il profilo ideale per rinforzare gli esterni offensivi del 4-3-3 di Fabio Grosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Moise Kean nel mirino del Como, primi contatti con la FiorentinaIl Como ha avviato i primi contatti con la Fiorentina per acquistare Moise Kean in vista della prossima stagione.

Calciomercato Roma, Celik nel mirino della FiorentinaLa Fiorentina sta valutando un possibile inserimento nella trattativa tra la Roma e Zeki Celik per il rinnovo di contratto.

Temi più discussi: La beffa su Celik spinge la Roma ad accelerare con Pellegrini: la Juve punta anche lui; Koné, Manchester United in pressing: la Roma è in attesa dell'offerta; Tentazione Mbaye per la Roma: la formula del prestito con riscatto e controriscatto; Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Il Como su Kean. E Paratici vuole subito un esterno.

Lazio, Gattuso punta Zaniolo; Soulé nel mirino della BundesligaCon l'annuncio ufficiale di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore, la Lazio si è immediatamente attivata sul mercato per rinforzare la rosa secondo le sue precise indicazioni. Tra i principali ... it.blastingnews.com

La giornata giallorossa - Nusa nel mirino della Roma. Dybala e Soulé festeggiano l'ArgentinaI giallorossi si muovono in chiave calciomercato mentre proseguono gli allenamenti. I due attaccanti argentini celebrano la finale. Ecco le news di oggi ... ilromanista.eu