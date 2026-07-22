Sorpresa Calabresi | Candidarmi a sindaco di Milano? Alla gente che me lo chiede rispondo sì ci penso

Un politico calabrese ha dichiarato di valutare la possibilità di candidarsi come sindaco di Milano. Rispondendo alle richieste dei cittadini incontrati per strada, ha confermato di riflettere sull’ipotesi e di essere interessato a contribuire alla gestione della città. Ha aggiunto di essere motivato dall’interesse a fare la propria parte e di considerare la candidatura come una possibilità concreta. La decisione finale non è ancora stata ufficializzata.

«Candidarmi? Alla tanta gente me lo chiede per strada, io rispondo che sì io ci penso. Ci sto pensando e mi piacerebbe fare la mia parte per Milano, ci tengo. Detto questo c’è un percorso che non è delineato, sul come ci si arriverà, se ci saranno o meno le primarie e tutto questo lo capiremo dopo l’estate. Io sono in rispettosa attesa di capire cosa verrà deciso, che tipo di percorso verrà deciso e se ci sarà la possibilità». Queste le parole di Mario Calabresi, rispondendo alla giornalista Francesca Martelli sulla possibilità di correre come sindaco della città di Milano alle prossime amministrative, nel corso di un dibattito alla Festa dell’Unità Milano Sud-Est. 🔗 Leggi su Open.online

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