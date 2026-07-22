Mario Calabresi | Candidarmi come sindaco di Milano? Ci penso vorrei fare mia parte
Mario Calabresi ha affermato di considerare la possibilità di candidarsi come sindaco di Milano. Ha dichiarato di ricevere molte richieste in tal senso e di essere interessato a contribuire alla città. Ha aggiunto di voler riflettere sulla decisione e di avere un legame personale con Milano. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui passaggi successivi della sua eventuale candidatura.
AGI - " Candidarmi? Alla tanta gente che me lo chiede per strada, io rispondo che sì, io ci penso. Ci sto pensando e mi piacerebbe fare la mia parte per Milano, ci tengo. Detto questo, c'è un percorso che non è delineato, sul come ci si arriverà, se ci saranno o meno le primarie e tutto questo lo capiremo dopo l'estate. Io sono in rispettosa attesa di capire cosa verrà deciso, che tipo di percorso verrà deciso e se ci sarà la possibilità". Lo ha detto Mario Calabresi nel corso di un dibattito organizzato dal Pd sud est milanese nell'ambito della Festa dell'Unità, rispondendo a una domanda sulle Comunali di Milano. Il nome di Calabresi gira da tempo come uno dei papabili. 🔗 Leggi su Agi.it
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