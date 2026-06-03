Terrore a Campo di Mare | faccia a faccia con il ladro in camera

Un residente di Campo di Mare ha incontrato un ladro in camera durante la notte. L’uomo ha subito l’intrusione e si è trovato faccia a faccia con il malvivente. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini. Nessuno è rimasto ferito. La casa è stata messa sotto controllo. Non ci sono ancora dettagli sull’identità del ladro o sui precedenti. La scena si è svolta nella frazione costiera, vicino alle abitazioni.

Cerveteri, 3 giugno 2026 – Quella che doveva essere una tranquilla nottata di riposo alle porte della stagione estiva si è trasformata in un vero e proprio incubo a occhi aperti per un cittadino di Campo di Mare, frazione costiera del comune di Cerveteri. Risvegliarsi nel cuore della notte e trovarsi di fronte a uno sconosciuto che fruga tra i propri effetti personali è, senza dubbio, una delle paure più profonde di chiunque. Una paura che, in una villetta di via delle Margherite, si è purtroppo tramutata in un’agghiacciante realtà. Il grave episodio di cronaca si è consumato durante le ore notturne, quando il silenzio avvolge il litorale.... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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