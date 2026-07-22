sono tornata ad amarmi belen rodriguez di nuovo felice grazie al fidanzato e alla famiglia

Belen Rodriguez ha annunciato di essere tornata ad amare se stessa, mostrando felicità e serenità. La showgirl ha condiviso sui social la sua rinascita, attribuendo il cambiamento al supporto del fidanzato e della famiglia. La sua testimonianza arriva dopo un periodo di difficoltà, e ora si mostra senza paura di esprimere la propria gioia. Non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi del suo stato d’animo, ma l’attenzione si concentra sulla sua nuova serenità.

“Sono tornata ad amarmi”, Belen Rodriguez è di nuovo felice e non ha paura di nasconderlo, anzi, ha voglia di gridarlo al mondo, dimostrando come sia possibile cadere e rialzarsi sempre, grazie all’amore di chi abbiamo intorno. Belen Rodriguez di nuovo felice su Instagram. La showgirl argentina è reduce da un periodo particolarmente difficile. Un momento buio della sua vita che Belen Rodriguez non ha mai avuto paura di raccontare, segnato dagli attacchi di panico e dal crollo emotivo di fine maggio. Dopo il ricovero in ospedale, la famiglia e gli amici più cari si sono stretti intorno a lei. Stefano De Martino, papà del primogenito Santiago ed ex marito, è corso a Milano per starle accanto, mentre la sorella Cecilia Rodriguez non l’ha lasciata sola neppure per un secondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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