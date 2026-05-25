Negli ultimi giorni, il nome di Belen Rodriguez è tornato a essere al centro delle cronache rosa, questa volta non per motivi televisivi. La showgirl ha dichiarato di essere felice, senza specificare dettagli sulla sua vita privata. Le notizie riguardano anche un nuovo presunto fidanzato, senza conferme ufficiali. La sua presenza nei media si concentra su questa vicenda sentimentale, lasciando da parte altri aspetti della sua carriera.

Negli ultimi giorni il nome di Belen Rodriguez è tornato a occupare con forza le cronache rosa, ma stavolta non per questioni televisive. Se da un lato si rincorrono voci sul suo futuro in tv, dall’altro è la sua vita privata ad attirare l’attenzione, complice un’indiscrezione che ha rapidamente fatto il giro del web e delle riviste di gossip. >> “L’hanno già scaricata”. Isola dei Famosi, Belen Rodriguez in bilico per la conduzione Tutto nasce da uno scoop pubblicato dal settimanale Chi, che racconta di una serata milanese destinata a far parlare. La showgirl sarebbe stata avvistata durante un party esclusivo alla Terrazza Aperol, nel cuore della città, in compagnia di un uomo misterioso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Sono felice”. Belen Rodriguez, il gossip: che è il nuovo fidanzato

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