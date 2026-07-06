Belen Rodriguez ha dichiarato di cercare di amarsi e ha ringraziato la famiglia per averla aiutata a superare un periodo difficile a fine maggio. Dopo settimane di silenzio, la showgirl argentina ha parlato della sua vita privata, sottolineando il sostegno ricevuto e il tentativo di ricostruire il proprio equilibrio. La sua voce è tornata a essere presente pubblicamente, senza entrare nei dettagli delle vicende personali.

Dopo il difficile periodo vissuto a fine maggio Belen Rodriguez è tornata a parlare della sua vita privata. La showgirl argentina ha affidato ai social un lungo messaggio, in cui ha rassicurato i fan sul suo stato di salute dopo il recente ricovero in ospedale: “Con pazienza e circondata dalla mia famiglia e dalle amicizie giuste si smette di stare male”. Si tratta della prima dichiarazione ufficiale di Belen dopo l'episodio avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 maggio, quando è stata ricoverata in codice giallo al Policlinico di Milano. L'argentina era stata trovata in forte stato di agitazione dalle forze dell’ordine e dal personale del 118 intervenuti nel suo appartamento dopo la segnalazione di alcuni vicini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Belen Rodriguez rompe il silenzio: "Sto cercando di amarmi. Grazie alla mia famiglia ho smesso di stare male"

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Belén Rodríguez rompe il silenzio dopo il ricovero: tutta la verità sul suo stato di salute

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