Durante una puntata del programma televisivo, una cantante ha condiviso un episodio accaduto durante un viaggio in Australia insieme alla sorella. Ha raccontato di essere rimasta incinta a 15 anni e di essere stata cacciata di casa dal padre. Inoltre, ha riferito che lei e la sorella hanno rischiato l’arresto dopo aver usato uno spray al peperoncino, e che in quel momento si era messa a piangere. La conversazione è avvenuta nel corso di una trasmissione condotta da un’anchorman.

Ospite di Da noi. a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini, Fiordaliso ha raccontato una disavventura vissuta durante un recente viaggio in Australia insieme alla sorella. La cantante ha spiegato di avere rischiato seri problemi durante lo scalo a Hong Kong a causa di uno spray al peperoncino trovato nel bagaglio della sorella: “Sono andata in Australia con mia sorella e abbiamo fatto scalo a Hong Kong. Ci hanno guardato i bagagli e hanno fermato mia sorella: aveva u no spray al peperoncino. In Cina è vietatissimo, è arrivata la polizia e siamo rimaste ferme due ore. Mi sono messa a piangere . e alla fine ce l’abbiamo fatta a prendere l’aereo, per fortuna”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono rimasta incinta a 15 anni e mio padre mi ha cacciato di casa. Con mia sorella abbiamo rischiato di essere arrestate per uno spray al peperoncino, mi sono messa a piangere”: così Fiordaliso

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