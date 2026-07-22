Un protocollo d’intesa è stato firmato a Sondrio per rafforzare la collaborazione tra enti pubblici nel contrasto alle frodi fiscali, all’evasione tributaria e all’accumulo di patrimoni illeciti. L’obiettivo è migliorare la prevenzione e la repressione di pratiche che alterano il mercato e danneggiano l’interesse pubblico. La collaborazione tra le istituzioni mira a garantire un’azione più efficace contro le illegalità fiscali e patrimoniali. La firma del protocollo è avvenuta il 22 luglio 2026.

Sondrio, 22 luglio 2026 – Un protocollo d’intesa per “consolidare la cooperazione istituzionale nel contrasto alle frodi fiscali, all'evasione tributaria e all'accumulazione di patrimoni illeciti che alterano il corretto funzionamento del mercato e arrecano gravi danni all'interesse pubblico”. È stato firmato dalla Procura della Repubblica, dal comando provinciale della Guardia di Finanza e dalla direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate. Tra gli obiettivi: la condivisione immediata delle informazioni, il coordinamento operativo e la valorizzazione delle rispettive competenze istituzionali. Cosa prevede l’accordo. L'intesa,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sondrio, un protocollo d’intesa contro le evasioni e le frodi fiscali

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