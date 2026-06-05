Anghiari firma protocollo d' intesa per le Residenze Artistiche Toscane
A Castelfiorentino è stato firmato un protocollo d’intesa valido dal 2026 al 2028, che coinvolge 35 residenze artistiche distribuite in otto province toscane. La rete regionale delle Residenze Artistiche Toscane, nota come RAT, riceve così un sostegno ufficiale per il triennio. Il documento definisce le modalità di collaborazione tra le strutture e le istituzioni coinvolte, con l’obiettivo di promuovere le attività artistiche attraverso le residenze in tutta la regione.
È stato stipulato a Castelfiorentino il nuovo Protocollo d’intesa, valido per il triennio 2026-2028, a sostegno della rete RAT, la rete regionale dei 35 Titolari di Residenza Artistica che opera in 8 province della Toscana. Tra i 42 Comuni della regione che hanno aderito al protocollo, assieme ad. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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