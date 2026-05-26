Le aziende ’adottano’ le scuole Protocollo d’intesa con Valditara

Ieri è stato firmato un protocollo d’intesa tra la Provincia e l’Ufficio scolastico territoriale, alla presenza del ministro dell’Istruzione e del Merito. Il documento prevede il coinvolgimento delle aziende nel supporto alle scuole attraverso iniziative di collaborazione. La firma è avvenuta in un evento ufficiale con rappresentanti delle istituzioni presenti.

Le aziende ’adottano’ la scuola. Firmato ieri il protocollo d’intesa tra la Provincia e l’Ufficio scolastico territoriale alla presenza del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Il progetto mira a far sponsorizzare alle aziende che si dichiareranno disponibili manutenzioni e ristrutturazioni, avviare alternanza scuola lavoro, inserire al lavoro persone fragili e disabili. Il ministro è stato aspramente contestato fuori dalla sede provinciale per questo progetto dall’Unione degli studenti, che temono il rischio della privatizzazione delle scuole. Come ha spiegato Fabrizio Batacchi, dirigente del settore Patrimonio ed... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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ISFOA : FIRMATO ACCORDO DOPPIO TITOLO CON VALORE LEGALE IN ITALIA SSML DON GIUSEPPE CALARCO

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