La Francia vieta i social agli under 15 | è il primo Paese in Europa

Il Parlamento francese ha approvato una legge che vieta l’uso dei social media ai minori di 15 anni, diventando il primo paese europeo a farlo. La normativa entrerà in vigore a settembre e mira a proteggere la salute di bambini e adolescenti. La misura si applica all’accesso alle piattaforme social per i minori di questa età, senza dettagli su eventuali sanzioni o modalità di controllo.

Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva una legge che vieta l’accesso ai social media ai minori di 15 anni. Il provvedimento entrerà in vigore a settembre con l’obiettivo di tutelare la salute di bambini e adolescenti. Dopo il voto del Senato nel pomeriggio del 21 luglio, l’Assemblea Nazionale ha approvato con 279 voti favorevoli e 81 contrari la riforma fortemente voluta da Emmanuel Macron, che prevede l’adozione di sistemi di verifica dell’età da parte delle piattaforme e il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole superiori. In un video sui social il capo dell’Eliseo ha rivendicato che “ la Francia apre la via in Europa per la protezione dei nostri bambini, dei nostri adolescenti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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La Francia vieta i social agli under 15

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