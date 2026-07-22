Il Parlamento francese ha approvato definitivamente una legge che proibisce ai minori di 15 anni di usare i social network. La norma entrerà in vigore a partire da settembre. La legge riguarda le piattaforme online e mira a limitare l’accesso ai giovani sotto questa età. La decisione è stata presa con l’obiettivo di tutelare i minori dagli effetti dei social media.

Il Parlamento francese ha adottato in via definitiva il disegno di legge che vieta l’uso dei social network ai minori di 15 anni. L’entrata in vigore è prevista per settembre. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - La Francia vieta i social agli under 15

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Francia vieta i social agli under 15

Notizie e thread social correlati

La Francia vieta i social agli under 15: è il primo Paese in EuropaIl Parlamento francese ha approvato una legge che vieta l’uso dei social media ai minori di 15 anni, diventando il primo paese europeo a farlo.

La Francia vieta i social agli under 15, arrivato il via libera definitivo del ParlamentoIl Parlamento francese ha approvato definitivamente una legge che vieta l’uso dei social media ai minori di 15 anni.

Temi più discussi: La Francia vieta i social agli under 15, è la prima in Europa; La Francia vieta i social ai minori di 15 anni, è il primo Paese europeo; Francia prima in Europa: social network vietati ai minori di 15 anni e stop ai cellulari nelle scuole superiori; La Francia vieta i social agli under 15.

#Francia Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge che vieta l'accesso ai social e l'uso agli under 15. In Europa è la prima assoluta. Obiettivo: tutelare la salute di bambini e adolescenti. Prevista a settembre l’entrata in vigore. Macron: Grande risult x.com

La Francia vieta i social agli under 15, è la prima in Europa - Europa reddit

Francia, approvata la legge: è il primo Paese europeo che vieta i social ai minori di 15 anniLa Francia diventa il primo Paese dell'Unione europea a vietare l'accesso ai social ai minori di 15 anni, un'iniziativa chiave dell'ultima fase del mandato del presidente. Cosa prevede la legge e qual ... iodonna.it

In Francia vietati TikTok e tutti i social sotto i 15 anniLa Francia vieta tutti i social media agli under 15: cosa prevede la legge, quando entra in vigore e perché è stata approvata ... focusjunior.it