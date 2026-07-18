I sondaggi politici mostrano il tonfo di Fratelli d’Italia, che cala del -0,6% andando al 27%. Per la prima volta da settimane, nelle coalizioni prevale il centrodestra: la coalizione conservatrice vale oggi il 42,2% contro il 41,9% della coalizione progressista. Gli ultimi sondaggi politici. I dati che seguono evidenziano le ultime rilevazioni in merito ai sondaggi elettorali. Si mostra chi guadagna consenso e chi lo perde nel confronto tra i partiti guidati dai diversi segretari. Ovvero: Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Antonio Tajani (FI), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), Matteo Renzi (Italia Viva), Roberto Vannacci (Futuro Nazionale), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione) e Maurizio Lupi (Noi Moderati). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sondaggi politici, FdI scivola al 27% ma il centrodestra unito supera il campo largo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sondaggi politici, centrosinistra più vicino al centrodestra (senza Vannacci che cresce)

Notizie e thread social correlati

Sondaggi politici, FdI regge al 27,2% ma il campo largo supera il centrodestraSecondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia si attesta al 27,2%, con un aumento dello 0,1%.

Sondaggi politici: giù il centrodestra, cresce il vantaggio del campo largo. FdI sotto il 28%Gli ultimi sondaggi politici mostrano un calo del centrodestra, che si attesta sotto il 28%, mentre aumenta il consenso per il cosiddetto campo largo.

Temi più discussi: Sondaggi politici, boom per Futuro Nazionale, Fdi scivola al 27%: è il dato più basso da inizio legislatura; Futuro nazionale sale ancora, nuovo minimo per Fratelli d'Italia e centrodestra: cosa dicono gli ultimi sondaggi politici; Ultimi sondaggi politici venerdì 17 luglio, Futuro Nazionale di Vannacci stacca Salvini: FdI e Meloni crollano; Ultimi sondaggi politici venerdì 10 luglio, Futuro Nazionale di Vannacci supera Salvini: centrodestra spaccato.

Sondaggi politici, FdI scivola al 27% ma il centrodestra unito supera il campo largoI sondaggi elettorali mostrano la flessione di FdI e M5S mentre FN arriva al 6,5% superando Lega e AVS e diventando il quinto partito ... quifinanza.it

Sondaggi politici, boom per Futuro Nazionale, Fdi scivola al 27%: è il dato più basso da inizio legislaturaLa nuova Supermedia YouTrend/AGI registra un calo del centrodestra, con Fratelli d'Italia al minimo della legislatura (27%), mentre continua la crescita ... fanpage.it