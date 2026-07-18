Sondaggi politici FdI scivola al 27% ma il centrodestra unito supera il campo largo

Da quifinanza.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I sondaggi politici indicano una diminuzione di Fratelli d’Italia, scesa al 27%, con una perdita dello 0,6%. Per la prima volta da settimane, il centrodestra supera il campo largo, con una coalizione conservatrice al 42,2%, rispetto al 41,9% della coalizione progressista.

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I sondaggi politici mostrano il tonfo di Fratelli d’Italia, che cala del -0,6% andando al 27%. Per la prima volta da settimane, nelle coalizioni prevale il centrodestra: la coalizione conservatrice vale oggi il 42,2% contro il 41,9% della coalizione progressista. Gli ultimi sondaggi politici. I dati che seguono evidenziano le ultime rilevazioni in merito ai sondaggi elettorali. Si mostra chi guadagna consenso e chi lo perde nel confronto tra i partiti guidati dai diversi segretari. Ovvero:  Giorgia Meloni  (FdI),  Matteo Salvini  (Lega),  Elly Schlein  (Pd),  Giuseppe Conte  (M5S),  Antonio Tajani  (FI),  Nicola Fratoianni  e  Angelo Bonelli  (Avs),  Matteo Renzi  (Italia Viva),  Roberto Vannacci  (Futuro Nazionale),  Riccardo Magi  (+Europa),  Carlo Calenda  (Azione) e  Maurizio Lupi  (Noi Moderati). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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