Sondaggi politici FdI regge al 27,2% ma il campo largo supera il centrodestra
Secondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia si attesta al 27,2%, con un aumento dello 0,1%. Il Partito Democratico scende al 21,3%, perdendo lo 0,2%, mentre il Movimento 5 Stelle si ferma al 12,9%, calando anch’esso dello 0,2%. Il campo largo supera il centrodestra, ma i dati indicano variazioni minime tra i principali partiti.
Secondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia guadagna il +0,1% andando al 27,2% mentre il Partito Democratico cala del -0,2% andando al 21,3% e il Movimento 5 Stelle scende del -0,2% andando al 12,9%. I conti sulle coalizioni mostrano come il campo largo ( 41,9% ) abbia superato l’alleanza di centrodestra ( 41,4% ). Ultimi sondaggi politici, chi è in vantaggio. Qui di seguito i dati dell’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7, diffuso in data 13 luglio 2026 (con variazione rispetto al 6 luglio): Non si esprime il 27% degli intervistati (=). Nota metodologica. Metodo di campionamento stratificato per zona di residenza e quote per età e genere e ponderato successivamente per le variabili di età, genere, zona di residenza, studio e voto alle ultime elezioni europee; consistenza numerica campione 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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