Secondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia guadagna il +0,1% andando al 27,2% mentre il Partito Democratico cala del -0,2% andando al 21,3% e il Movimento 5 Stelle scende del -0,2% andando al 12,9%. I conti sulle coalizioni mostrano come il campo largo ( 41,9% ) abbia superato l’alleanza di centrodestra ( 41,4% ). Ultimi sondaggi politici, chi è in vantaggio. Qui di seguito i dati dell’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7, diffuso in data 13 luglio 2026 (con variazione rispetto al 6 luglio): Non si esprime il 27% degli intervistati (=). Nota metodologica. Metodo di campionamento stratificato per zona di residenza e quote per età e genere e ponderato successivamente per le variabili di età, genere, zona di residenza, studio e voto alle ultime elezioni europee; consistenza numerica campione 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sondaggi politici, FdI regge al 27,2% ma il campo largo supera il centrodestra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

«Ieri sera ero ospite a PiazzaPulita e, in chiusura, Mannheimer ha messo sul tavolo i numeri...»

Notizie e thread social correlati

Sondaggi politici: giù il centrodestra, cresce il vantaggio del campo largo. FdI sotto il 28%Gli ultimi sondaggi politici mostrano un calo del centrodestra, che si attesta sotto il 28%, mentre aumenta il consenso per il cosiddetto campo largo.

Sondaggi politici, centrodestra e campo largo appaiati. I dati di Supermedia Youtrend: Vannacci supera la soglia del 4%Secondo i dati della Supermedia YouTrend pubblicata il 1 giugno 2026, centrodestra e centrosinistra si trovano appaiati nelle preferenze di voto.

Temi più discussi: Sondaggi politici, Fratelli d'Italia è ai minimi e anche la fiducia in Meloni crolla: chi vince le elezioni; Sondaggi politici, crollo FdI e Lega: il Cdx perde le elezioni anche se si allea con Vannacci o Calenda; Sondaggi politici, Lega mai così male da quando Salvini è leader: anche FdI cala, centrodestra in crisi; Sondaggi politici, il centrodestra perde ancora voti e Vannacci cresce: chi vince le prossime elezioni.

Sondaggi politici, FdI resta primo ma… Ecco chi sale e chi scendeLe intenzioni di voto rilevate al 13 luglio 2026 fotografano un centrodestra in trasformazione e un Movimento 5 Stelle in costante ascesa rispetto a due anni fa ... affaritaliani.it

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia è ai minimi e anche la fiducia in Meloni crolla: chi vince le elezioniFratelli d'Italia tocca il risultato più basso dalle ultime elezioni nel nuovo sondaggio di Termometro politico ... fanpage.it