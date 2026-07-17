Anche se il numero di sondaggi pubblicati inizia a calare con l'avanzare della stagione estiva, la supermedia AgiYoutrend sulle rilevazioni riguardo le intenzioni di voto contiene diversi spunti di interesse. Il primo riguarda anche stavolta il partito di Roberto Vannacci, Futuro nazionale, che sale al 6,5% ed è ora appaiato ad Avs. Il secondo, collegato al primo, è il nuovo record negativo per FdI, al 27%, dall'insediamento del governo Meloni, e per il centrodestra nel suo complesso, con un 42,2% dall'inizio della legislatura. Forza Italia cresce dello 0,2% e raggiunge l’8,1%, mentre la Lega scende al 5,9% (-0,3). Sono invece sostanzialmente stabili le forze di opposizione, con il Partito democratico al 21,3% e Avs che arriva al 6,5%. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Sondaggi politici, Vannacci sale ancora e va al 6,5%. Record negativo per FdI

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VANNACCI SALE NEI SONDAGGI: ORA FA PAURA! MELONI LO INTEGRERA' O NO

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Sondaggi politici, Vannacci sale ancora e va al 6,5%. Record negativo per FdI x.com

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