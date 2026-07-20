Brutte notizie per il centrodestra. Almeno a giudicare dall’ultimo sondaggio di Emg Different che registra il dato peggiore per Fratelli d’Italia, con il partito della premier Giorgia Meloni sotto il 25 per cento per la prima volta dalle elezioni politiche del 2022. Come se non bastasse, il principale competitor a destra, Roberto Vannacci, continua la sua crescita ben oltre il 7, a un passo dalla Lega. Mentre se si andasse a votare oggi, il campo largo (con i centristi di Italia viva e +Europa) sarebbe sopra il centrodestra di un punto e mezzo. I sondaggi Emg sono stati effettuati nelle prime due settimane di luglio, ossia prima del caso Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori, oggetto di richiesta di grazia da parte del centrodestra. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Sondaggi politici, FdI sotto il 25%: la prima volta dalle elezioni del 2022. Vannacci sale al 7,3%

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SONDAGGI SHOCK 12 MAGGIO: LA BOMBA POLITICA CHE NESSUNO SI ASPETTAVA! Meloni in calo, Conte risorge

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