Solidarietà per Morte Fakir | Ambasciatore Balla invita alla vigilanza e unità

Da napolipiu.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’ambasciatore del Marocco in Italia ha ringraziato le persone e le organizzazioni italiane per i segnali di solidarietà inviati dopo la tragedia avvenuta a Bologna il 19 luglio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il messaggio di unità dell’Ambasciatore marocchino in Italia ROMA (ITALPRESS) – L’Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, Youssef Balla, ha espresso la sua riconoscenza per i segnali di solidarietà ricevuti da diverse parti della società civile italiana, in particolare in seguito alla tragedia avvenuta il 19 luglio a Bologna. In quell’episodio, ha perso la vita il cittadino marocchino Fakir Abderrahim durante un intervento delle forze dell’ordine. Balla ha sottolineato quanto siano stati importanti i messaggi di vicinanza e sostegno da parte di cittadini e organizzazioni italiane. Appello alla comunità marocchina in Italia. Il diplomatico ha lanciato un appello all’intera comunità marocchina residente in Italia, esortandola a mantenere l’unità, la responsabilità e la vigilanza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

solidariet224 per morte fakir ambasciatore balla invita alla vigilanza e unit224
© Napolipiu.com - Solidarietà per Morte Fakir: Ambasciatore Balla invita alla vigilanza e unità.
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Egitto: Ambasciatore Rady invita gli italiani a esplorare i successi della Nuova Repubblica.L’ambasciatore egiziano in Italia ha invitato i cittadini italiani a scoprire le novità del suo Paese.

Caso Fakir, polemiche sulla Rai per il servizio della Tgr. Le opposizioni: “Odore di censura”. Pronte le interrogazioni all’Ad Rossi, alla Vigilanza e al cdaUna polemica riguarda un servizio della Tgr Emilia-Romagna sulla morte di Abderrahim Fakir, un uomo di 42 anni.

Temi più discussi: Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Morto a Bologna, per Piantedosi nessuno scudo penale per gli agenti; Morte Fakir: amb. Balla ringrazia per solidarietà e richiama a vigilanza; Abderrahim Fakir morto a Bologna, la questura: Dava in escandescenze. Bignami (FdI): Solidarietà ai poliziotti.

morte fakir solidarietà per morte fakirNapoli, presidio per Fakir: 'Verità e giustizia' sulla morte a BolognaDurante la manifestazione napoletana, i partecipanti hanno esposto striscioni e cartelli che chiedevano con forza una completa chiarezza sulle dinamiche del decesso di Fakir. Le associazioni e i colle ... it.blastingnews.com

morte fakir solidarietà per morte fakirMorte Fakir, l’ambasciatore Balla ringrazia per la solidarietà e richiama alla vigilanzaROMA (ITALPRESS) – L’Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, Youssef Balla, ha espresso la sua profonda gratitudine per i numerosi messaggi di solidarietà, vicinanza e sostegno pervenuti da amp ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web