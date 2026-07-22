L’ambasciatore del Marocco in Italia ha ringraziato le persone e le organizzazioni italiane per i segnali di solidarietà inviati dopo la tragedia avvenuta a Bologna il 19 luglio.

Il messaggio di unità dell’Ambasciatore marocchino in Italia ROMA (ITALPRESS) – L’Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, Youssef Balla, ha espresso la sua riconoscenza per i segnali di solidarietà ricevuti da diverse parti della società civile italiana, in particolare in seguito alla tragedia avvenuta il 19 luglio a Bologna. In quell’episodio, ha perso la vita il cittadino marocchino Fakir Abderrahim durante un intervento delle forze dell’ordine. Balla ha sottolineato quanto siano stati importanti i messaggi di vicinanza e sostegno da parte di cittadini e organizzazioni italiane. Appello alla comunità marocchina in Italia. Il diplomatico ha lanciato un appello all’intera comunità marocchina residente in Italia, esortandola a mantenere l’unità, la responsabilità e la vigilanza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Solidarietà per Morte Fakir: Ambasciatore Balla invita alla vigilanza e unità.

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