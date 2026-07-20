Una polemica riguarda un servizio della Tgr Emilia-Romagna sulla morte di Abderrahim Fakir, un uomo di 42 anni. Il servizio, che in origine includeva dettagli sulla vicenda, non è stato trasmesso integralmente. Le opposizioni hanno criticato la decisione, parlando di possibile censura e annunciando interrogazioni all’Autorità di Vigilanza, al direttore generale e al Consiglio di amministrazione della Rai.

La morte di Abderrahim Fakir, oltre che quella politica, accende anche la polemica sull’informazione Rai, per un s ervizio della Tgr Emilia-Romagna sulla morte del 42enne modificato e poi non trasmesso nella sua versione originale. A denunciare il caso ieri il Cdr della testata regionale, insieme a Usigrai, Aser e Fnsi. Secondo la ricostruzione dei sindacati, il servizio preparato da un giornalista della redazione conteneva le immagini diventate virali sui social: Fakir immobilizzato a terra, mentre chiede ripetutamente aiuto. Un filmato che nelle stesse ore era già stato rilanciato da numerose testate nazionali e che aveva alimentato il dibattito pubblico sulla dinamica dell’intervento. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caso Fakir, polemiche sulla Rai per il servizio della Tgr. Le opposizioni: “Odore di censura”. Pronte le interrogazioni all’Ad Rossi, alla Vigilanza e al cda

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Morte di Abderrahim Fakir reddit

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