L’ambasciatore egiziano in Italia ha invitato i cittadini italiani a scoprire le novità del suo Paese. Dal 2014, con il progetto della Nuova Repubblica, l’Egitto sta attraversando un processo di trasformazione e modernizzazione sotto la guida del presidente in carica.

ROMA (ITALPRESS) – Bassam Rady, ambasciatore d’Egitto in Italia, ha lanciato un invito ai cittadini italiani per scoprire le meraviglie del suo Paese. Con il progetto della Nuova Repubblica, avviato nel 2014 sotto la leadership del presidente Abdel Fattah Al Sisi, l’Egitto sta vivendo un periodo di significativa trasformazione e modernizzazione. Un Egitto in Evoluzione: Il Ruolo della Rivoluzione del 1952. Durante le celebrazioni per il 73° anniversario della Rivoluzione del 23 luglio, l’ambasciatore ha ricordato l’importanza di questo evento storico, che nel 1952 ha dato vita alla Prima Repubblica. Rady ha sottolineato come l’attuale fase rappresenti un passo fondamentale verso la costruzione della Nuova Repubblica, un Egitto che si propone di realizzare le aspirazioni del popolo per dignità, indipendenza e giustizia sociale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Egitto: Ambasciatore Rady invita gli italiani a esplorare i successi della Nuova Repubblica.

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