Sono stati sequestrati beni per 16 società e indagati 31 persone. La polizia ha scoperto un giro di false fatture che hanno consentito il trasferimento di circa 134 milioni di euro all'estero. Durante le indagini, è stata trovata anche una banca clandestina coinvolta nelle operazioni. Il sequestro riguarda principalmente denaro e patrimoni collegati alle società sospettate.

Circa 134 milioni di euro trasferiti all'estero tramite false fatture e una banca clandestina: 31 indagati, maxi sequestro di beni per 16 società. Nell'ambito di attività di indagine dirette dalla Procura di Napoli (III Sezione, Criminalità Economica), i militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo, per un ammontare di oltre 21 milioni di euro, emesso dal Gip del Tribunale di Napoli, nei confronti di 16 società su tutto il territorio nazionale, e dei relativi rappresentanti legali, indagati a vario titolo per i reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Soldi trasferiti all'estero tramite false fatture, 31 indagati e maxi sequestro. Scoperta una banca clandestina

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Fatture false per 100 milioni di euro, 31 indagati da Napoli al Nord Italia

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