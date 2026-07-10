Scoperta banca clandestina a Milano 7 indagati per frode fiscale e riciclaggio

Una banca clandestina è stata scoperta a Milano, portando all’iscrizione nel registro degli indagati di sette persone. L’indagine riguarda frode fiscale e riciclaggio. L’operazione segue le perquisizioni del 15 maggio, durante le quali sono stati sequestrati più di 1,7 milioni di euro. Questa è la seconda fase dell’indagine, avviata dopo i controlli iniziali. Non sono stati forniti dettagli su eventuali arresti o altre misure.

Si tratta della seconda “puntata” di un’operazione avviata con le perquisizioni del 15 maggio, durante le quali erano stati sequestrati oltre 1,7 milioni. La guardia di finanza ha smantellato una sofisticata struttura finanziaria che funzionava come “banca occulta” utilizzata per evadere il fisco e riciclare i proventi illeciti. Per prima cosa, veniva create società “cartiere” che, gestite da prestanome, offrivano a imprese del settore dei metalli ferrosi un “servizio” di emissione di fatture per operazioni in realtà inesistenti. La finanza ha calcolato in 134 milioni il volume d’affari di queste fatture. Le società “beneficiarie” di questo sistema, ricevute le fatture, le pagavano, abbattendo così il loro imponibile. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Evasione fiscale, usura, attività bancaria abusiva: scoperta una banca clandestina, 21 indagati, 7 in carcereNella giornata di oggi sono state eseguite perquisizioni a Prato da parte della guardia di finanza, nel quadro di un'indagine su una presunta banca...

Frode fiscale e riciclaggio, 87 indagati tra Milano e Brescia e sequestri per 1,2 milioni di euroUn’indagine condotta tra Milano e Brescia ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 87 persone coinvolte in reati di frode fiscale e...

Argomenti più discussi: Banca illegale cinese: il filo rosso che lega Prato a Mestre nel segno di Keke Pan il re di via Piave; Raccolta di Banca Generali nel semestre +47% a 4,4 miliardi.

Scoperta una banca clandestina al servizio della camorra Un'inchiesta della DDA di Firenze ha rivelato l'esistenza di una banca clandestina che gestiva enormi flussi di denaro illecito all'estero, portando all'arresto di 41 individui di diverse nazionali… ift.tt/M1y x.com

Maxi frode fiscale da 134 milioni: a Milano scoperta una banca segreta del riciclaggioLa Guardia di Finanza smantella un sofisticato sistema clandestino di movimentazione del denaro. Sette persone coinvolte, sequestri per 2,5 milioni di euro e un appartamento trasformato in centro oper ... laprovinciadivarese.it

La banca clandestina cinese che da Ancona a Pechino ha riciclato cinque miliardi reddit

Scoperta banca fantasma a Prato: movimentati 100 milioni tra droga e merciUn istituto di credito clandestino al servizio dei clan della sacra corona unita, della ’ndrangheta, della camorra ma anche di gang criminali albanesi ... msn.com