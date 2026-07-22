La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 21 milioni di euro nell'ambito di un’indagine su un sistema di frode fiscale e riciclaggio. L’operazione riguarda un presunto circuito di società fantasma e fatture false, emesse e utilizzate per operazioni inesistenti. Sono 31 le persone coinvolte nell’indagine, che ha portato al sequestro preventivo anche di somme equivalenti. L’intervento è stato disposto dalla Procura di Napoli.

La Guardia di Finanza, su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli, ha eseguito un sequestro preventivo, anche per equivalente, per oltre 21 milioni di euro nell'ambito di un'indagine su un presunto sistema di frode fiscale e riciclaggio basato sull'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Complessivamente sono 31 gli indagati. Secondo gli investigatori, il meccanismo avrebbe coinvolto società formalmente attive nel commercio di materiali ferrosi che, attraverso un sistema definito di "underground banking", consentivano di trasformare bonifici in denaro contante. Le società "cartiere" emettevano fatture false, ricevevano i pagamenti tramite bonifico e trasferivano poi le somme su conti esteri, restituendo il denaro in contanti ai beneficiari al netto di una commissione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Teleclubitalia.it - Napoli. Società fantasma e fatture false, sequestrati beni per oltre 21 milioni: 31 indagati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Piattaforme di e-commerce fantasma e fatture false: frode da un milione, 7 imprenditori indagatiSette imprenditori sono indagati per frode da oltre un milione di euro legata a piattaforme di e-commerce false e fatture false.

Società create per ottenere fondi per l'emergenza Covid e fatture false, 19 indagati a Bari: ai domiciliari imprenditore 61enneA Bari, 19 persone sono state coinvolte in un’indagine che ha portato all’emissione di avvisi di conclusione delle indagini.

Temi più discussi: Roma, clan camorristico e società fantasma: maxi sequestro da 1,5 milioni a due imprenditori; Maxi frode fiscale e società fantasma: la Procura invoca oltre 23 anni di carcere per tre; Truffa sui bonus edilizi, sequestro da 9 milioni della guardia di finanza. Scoperta villa fantasma; Trucco dei cantieri fantasma: sequestro da 1,5 milioni di euro - POP.

#TuttoNapoli - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Frode fiscale a Napoli, società cartiere: sequestro da 3,5 mln e 10 indagatiFrode fiscale attraverso società cartiere tra le province di Napoli e Caserta: 10 indagati, scatta il maxi sequestro di beni da 3,5 milioni di euro. I finanzieri del comando provinciale di Napoli ... ilmattino.it

Frode fiscale da 200 milioni di euro, 45 società fantasmaDiciotto persone indagate e 45 società cartiera individuate sono i risultati della frode da 200 milioni di euro scoperta e in parte sventata dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di ... rainews.it