Sociale | Regione Lazio pubblicato avviso per buoni servizio educativi

La Regione Lazio ha pubblicato un avviso pubblico per i buoni servizio destinati al pagamento delle rette dei servizi educativi. L'iniziativa è rivolta ai nuclei familiari che intendono usufruire di tali servizi. La misura mira a sostenere le famiglie nel coprire i costi delle attività educative per i bambini. La pubblicazione dell'avviso rappresenta un passo concreto nell'erogazione di aiuti economici legati all'educazione infantile.

La Regione Lazio ha ufficialmente reso disponibile l’avviso pubblico per i buoni servizio, destinati al pagamento delle rette dei servizi educativi, rivolto specificamente ai nuclei familiari. “Dopo quello riservato ai soggetti erogatori dei servizi educativi, sono felice di annunciare la pubblicazione di questo avviso, finalizzato all’abbattimento dei costi della retta di frequenza dal primo settembre 2026 al 31 luglio 2027, per i minori di età compresa tra 3 mesi e 36 mesi non compiuti al 31 dicembre 2026”, ha dichiarato in una nota l’assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli. Dettagli sull’iniziativa e finanziamenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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BUONI SERVIZIO 2026: AL VIA LE DOMANDE NELLA REGIONE LAZIO

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