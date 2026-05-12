Centri estivi pubblicato il bando per i progetti educativi e ricreativi

È stato pubblicato un bando dal Comune di Messina per la presentazione di progetti relativi alla gestione di centri estivi diurni, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzioni educative e ricreative rivolti a minori tra i 3 e i 17 anni. L’avviso riguarda iniziative che coinvolgono bambini e adolescenti in attività educative e ricreative durante il periodo estivo. La scadenza per la presentazione delle proposte è stata comunicata nelle modalità indicate nel bando.

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