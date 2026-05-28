Un aiuto alle famiglie per l' accesso a centri educativi e ludoteche | dalla Regione 35 milioni per i ' buoni servizio minori'

Da baritoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Regione ha approvato uno stanziamento di 35 milioni di euro destinato a sostenere le famiglie nell'accesso a centri educativi e ludoteche. Il fondo è destinato a finanziare i 'buoni servizio minori', strumenti che permettono alle famiglie di coprire i costi di servizi educativi e socio-assistenziali per bambini e adolescenti. Questa misura mira a facilitare l'accesso ai servizi per le famiglie con minori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Uno stanziamento da 35 milioni di euro per sostenere le famiglie nell'accesso ai servizi educativi e socio-assistenziali accreditati rivolti all’infanzia e all’adolescenza. La Regione ha approvato il finanziamento della misura 'Buoni servizio minori' per l'annualità 20262027.Come funziona la. 🔗 Leggi su Baritoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Harrawala Station Mega Transformation! | Construction Update

Video Harrawala Station Mega Transformation! | Construction Update

Notizie e thread social correlati

Buoni libro 2025/2026, dalla Regione oltre 22 milioni per studenti e famiglieLa Regione Siciliana ha stanziato oltre 22 milioni di euro per il programma dei buoni libro 2025/2026, destinato agli studenti delle scuole...

Buoni educativi per gli asili nido pugliesi, la Regione Puglia sblocca stanziamento da 6 milioniLa Regione Puglia ha approvato uno stanziamento di circa 6,1 milioni di euro destinato ai buoni educativi per i nidi d'infanzia.

Temi più discussi: Libri Gratis 2026: l'iniziativa della Regione Toscana di sostegno alle famiglie; Contributi alle famiglie per lo svolgimento di attività sportive dei figli minori a valere sul PR FSE+ 2021-2027 - Dote sport; Regione Toscana: è attivo il bando Libri Gratis per l’anno scolastico 2026/2027; Approvati due interventi per il welfare studentesco: quasi 18 milioni per borse di studio e fornitura di libri di testo.

Voucher scuola, la Regione aggiorna criteri e soglie ISEE: più famiglie potranno accedere ai contributiLa proposta approvata dalla Giunta dovrà ora passare all’esame della Commissione competente e successivamente ottenere il via libera definitivo del Consiglio regionale del Piemonte ... quotidianopiemontese.it

Bagnini contro le scuole aperte dal 31 agosto. La Regione: E’ un aiuto alle famiglieI balneari protestano contro l’iniziativa per i bambini delle primarie. Viale Aldo Moro: Non viene toccato il calendario ... bologna.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web