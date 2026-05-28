Un aiuto alle famiglie per l' accesso a centri educativi e ludoteche | dalla Regione 35 milioni per i ' buoni servizio minori'
La Regione ha approvato uno stanziamento di 35 milioni di euro destinato a sostenere le famiglie nell'accesso a centri educativi e ludoteche. Il fondo è destinato a finanziare i 'buoni servizio minori', strumenti che permettono alle famiglie di coprire i costi di servizi educativi e socio-assistenziali per bambini e adolescenti. Questa misura mira a facilitare l'accesso ai servizi per le famiglie con minori.
Uno stanziamento da 35 milioni di euro per sostenere le famiglie nell'accesso ai servizi educativi e socio-assistenziali accreditati rivolti all’infanzia e all’adolescenza. La Regione ha approvato il finanziamento della misura 'Buoni servizio minori' per l'annualità 20262027.Come funziona la. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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