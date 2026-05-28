Un aiuto alle famiglie per l' accesso a centri educativi e ludoteche | dalla Regione 35 milioni per i ' buoni servizio minori'

Notizia in breve

La Regione ha approvato uno stanziamento di 35 milioni di euro destinato a sostenere le famiglie nell'accesso a centri educativi e ludoteche. Il fondo è destinato a finanziare i 'buoni servizio minori', strumenti che permettono alle famiglie di coprire i costi di servizi educativi e socio-assistenziali per bambini e adolescenti. Questa misura mira a facilitare l'accesso ai servizi per le famiglie con minori.