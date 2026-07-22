Social network vietati agli under 15 | la riflessione del CNDDU su sistema educativo in Europa

Notizia in breve

Il CNDDU ha commentato la decisione francese di vietare l’uso dei social network agli under 15 e di limitare l’uso degli smartphone. La riflessione si concentra sull’importanza di un sistema educativo che promuova l’educazione digitale, considerando le sfide degli ambienti tecnologici. La misura mira a tutelare i minori, ma apre anche un dibattito sulla formazione e sulla protezione dei giovani nel contesto delle nuove modalità di comunicazione online.