Social network vietati agli under 15 | la riflessione del CNDDU su sistema educativo in Europa
Il CNDDU ha commentato la decisione francese di vietare l’uso dei social network agli under 15 e di limitare l’uso degli smartphone. La riflessione si concentra sull’importanza di un sistema educativo che promuova l’educazione digitale, considerando le sfide degli ambienti tecnologici. La misura mira a tutelare i minori, ma apre anche un dibattito sulla formazione e sulla protezione dei giovani nel contesto delle nuove modalità di comunicazione online.
La decisione francese di regolamentare i social network e limitare gli smartphone apre un dibattito fondamentale. Il ruolo dell'educazione digitale diventa centrale per tutelare i diritti dei minori di fronte alle sfide degli ecosistemi tecnologici moderni.Social network vietati ai minori di quindici anni e stop ai telefoni cellulari nelle scuole superiori: la scelta della Francia apre una riflessione che riguarda il futuro dell'educazione in EuropaIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani accoglie con grande attenzione il provvedimento approvato dal Parlamento francese che introduce il divieto di accesso ai social network per i minori di quindici anni e dispone l'estensione del divieto di utilizzo dei telefoni cellulari anche nelle scuole secondarie di secondo grado. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Social vietati agli under 15 La sorpresa: i ragazzi non dicono no
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