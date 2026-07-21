Il parlamento francese ha approvato una legge che vieta l’uso di alcuni social media ai minori di 15 anni, diventando il primo paese europeo a adottare questa misura. La decisione segue un precedente in Australia, dove il divieto è entrato in vigore lo scorso dicembre. La norma mira a limitare l’accesso di giovani utenti a determinate piattaforme online. La legge entrerà in vigore dopo l’approvazione formale e la pubblicazione ufficiale.

Il parlamento francese ha approvato una legge che vieterà l’accesso ad alcuni social media per chi ha meno di 15 anni. È il primo paese a imporre un divieto di questo tipo in Europa, mentre nel resto del mondo è stato preceduto dall’Australia, che l’aveva introdotto lo scorso dicembre, tra perplessità e critiche. La legge francese dovrebbe entrare in vigore nei prossimi mesi e verrà applicata in due fasi: dal primo settembre i minori di 15 anni non potranno più creare nuovi account. A partire da quella data, poi, le piattaforme avranno quattro mesi di tempo per eliminare gli account già esistenti. Il testo però non specifica con quali sistemi dovrà essere verificata l’età degli utenti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Francia vieterà alcuni social media ai minori di 15 anni

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