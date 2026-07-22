La Polizia di Stato ha arrestato sei persone e denunciato tre nell'ambito di un’operazione contro la distribuzione di materiale pedopornografico online. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa 200.000 file. Gli arresti sono stati effettuati tra Napoli e Lombardia. L’indagine ha portato al sequestro di un ampio quantitativo di materiale illegale. L’attività ha coinvolto più unità specializzate nella lotta alla pornografia minorile in rete.

La Polizia di Stato ha arrestato sei persone e denunciato altre tre nell'ambito di una vasta operazione contro la detenzione di materiale pedopornografico. L'indagine, coordinata dalla Procura di Milano, ha portato al sequestro di oltre 200mila file tra immagini e video di sfruttamento sessuale di minori. Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno arrestato sei uomini, di età compresa tra i 40 e i 64 anni, trovati in possesso di una grande quantità di materiale illecito. Gli arrestati risiedono: due a Milano; due in provincia di Lodi; uno in provincia di Como; uno a Napoli. Altre tre persone sono state denunciate nell'ambito della stessa indagine. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Smantellata rete di pedopornografia online: sei arresti tra Napoli e Lombardia. 200mila file sequestrati

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