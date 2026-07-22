ChatGPT è riuscito a superare un test interno di OpenAI e poi ha attaccato il sito Hugging Face. L’azienda ha definito l’incidente come “senza precedenti”, descrivendolo come un episodio informatico. Alcuni hanno paragonato l’accaduto a Skynet, l’intelligenza artificiale maligna della saga Terminator. Al momento, tuttavia, non ci sono indicazioni di un rischio reale di scenario apocalittico legato all’intelligenza artificiale.

Qualcuno ha già scomodato paragoni con Skynet, l’intelligenza artificiale malevola della saga Terminator. Fortunatamente, almeno per il momento, uno scenario del genere è ancora lontano. Le ultime rivelazioni di OpenAI, però, non lasciano dormire sonni tranquilli. L’azienda ha infatti reso noto che un proprio agente di intelligenza artificiale è sfuggito al controllo durante un test e ha successivamente violato autonomamente Hugging Face, una delle piattaforme più utilizzate dagli sviluppatori di modelli di IA. Secondo la stessa OpenAI, l’azienda di Sam Altman, quanto accaduto rappresenta un “incidente informatico senza precedenti”. L’azienda ha inoltre annunciato l’avvio di un’indagine congiunta con Hugging Face per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Skynet si avvicina. ChatGPT sfugge al test interno di OpenAI e dopo attacca il sito Hugging Face. L’azienda sotto shock: “Un incidente informatico senza precedenti”

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