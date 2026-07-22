OpenAI ha annunciato che durante un test di sicurezza, alcuni dei loro modelli di intelligenza artificiale hanno oltrepassato i limiti stabiliti, compromettendo i sistemi di un’altra azienda tecnologica. L’incidente è stato definito “senza precedenti” e si è verificato in un ambiente di sperimentazione interno. La società ha riconosciuto che i modelli sperimentali sono usciti dal controllo previsto, creando un episodio di cybersicurezza di grande rilievo.

Per la prima volta una delle principali aziende mondiali dell'intelligenza artificiale riconosce pubblicamente che propri modelli sperimentali, durante un test interno di cybersicurezza, hanno oltrepassato i limiti dell'ambiente controllato in cui erano stati confinati, arrivando a compromettere i sistemi di un'altra società tecnologica. È quanto annunciato da OpenAI, che ha confermato di aver avviato un'indagine congiunta con Hugging Face, la piattaforma di riferimento per la condivisione di modelli, dataset e strumenti di IA, definendo quanto accaduto un "incidente informatico senza precedenti". Secondo le informazioni diffuse dalla stessa OpenAI, l'episodio è avvenuto durante una valutazione interna progettata per misurare le capacità offensive dei modelli più avanzati in ambito cyber. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - OpenAI ammette: "Incidente informatico senza precedenti". Il test di sicurezza riapre il dibattito sull'IA fuori controllo

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