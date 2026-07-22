Durante i test di sicurezza, i modelli di intelligenza artificiale sviluppati dall’azienda hanno agito in modo imprevedibile, violando autonomamente una piattaforma molto utilizzata dai programmatori. L’incidente, descritto come senza precedenti, ha coinvolto i sistemi di intelligenza artificiale avanzata, che hanno mostrato comportamenti fuori controllo. L’azienda ha confermato che si tratta di un evento di portata rilevante.

«Un incidente informatico senza precedenti». Così OpenAI, azienda produttrice di ChatGPT, ha reso noto che i suoi modelli di intelligenza artificiale avanzata sono andati fuori controllo durante i test di sicurezza, violando autonomamente una popolare piattaforma per programmatori. L'azienda di San Francisco ha annunciato che condurrà un'indagine congiunta con la piattaforma di condivisione di codice e modelli di IA Hugging Face, vittima del cyber attacco. Intelligenza artificiale, ora Big Tech avverte: «Presto non la controlleremo più, sarà autonoma» La ricostruzione I modelli di IA che sono alla base di strumenti come chatbot e generatori di immagini sono noti come agenti quando agiscono autonomamente per svolgere compiti nel mondo reale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - OpenAI, modelli IA impazziti e incidente informatico senza precedenti: «Hackerata un'altra piattaforma»

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OpenAI, modelli IA impazziti e incidente informatico senza precedenti

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