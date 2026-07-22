Skims ha presentato una capsule collection con Vettese, caratterizzata da capi scultorei che trasformano i basic second skin in look da passerella. La linea include pezzi che si discostano dai tradizionali body minimal e abiti aderenti, puntando su forme più strutturate e audaci. La collezione è stata mostrata in passerella, evidenziando un cambio di direzione rispetto alle proposte precedenti. La collaborazione segna un passo deciso verso un’estetica più alta e innovativa per il brand.

Dimenticate per un attimo i soliti body minimal e gli abiti ultra aderenti. Skims entra ufficialmente nella sua high-fashion era con una collaborazione che porta il concetto di second skin molto oltre il semplice basic. Il brand fondato da Kim Kardashian ha unito le forze con Vettese, giovane maison luxury di Los Angeles conosciuta per i suoi capi scultorei, drappeggiati e trasformabili. Il risultato è una capsule in edizione limitata che mescola la morbidezza dei tessuti Skims con costruzioni più sperimentali, silhouette fluide e dettagli pensati per cambiare completamente il modo in cui un capo viene indossato. Non è la solita collab di Skims. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Skims incontra Vettese: la nuova capsule scultorea trasforma i basic second skin in veri look da passerella

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Niente più effetto lucido sul volto. La cloud skin è la tendenza che trasforma la pelle in una nuvola. Come ricrearlaQuesta primavera si presenta una nuova tendenza nel mondo della bellezza, chiamata cloud skin, che mira a modificare l’aspetto della pelle del viso...

Robot umanoidi in passerella, a Seoul la moda incontra l’intelligenza artificialeA Seoul, robot umanoidi sono stati mostrati in passerella insieme alle modelle durante una sfilata di moda.