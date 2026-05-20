Questa primavera si presenta una nuova tendenza nel mondo della bellezza, chiamata cloud skin, che mira a modificare l’aspetto della pelle del viso eliminando l’effetto lucido. Dopo le mode della glow skin e della matte skin, questa tecnica punta a creare un aspetto più morbido e naturale, simile a una nuvola. La trasformazione si concentra sulla texture e sull’aspetto generale della pelle, offrendo un’alternativa alle finiture più tradizionali. La tendenza sta guadagnando interesse tra appassionati di makeup e professionisti del settore.

Dopo la glow skin effetto lucido e la matte skin in versione opaca, ecco che questa primavera la pelle si trasforma in una nuvola, con la cloud skin, l’ultima tendenza in fatto di cute e di come voler far apparire il proprio viso. Un make-up molto più simile a quello matte, ma che ha una particolarità in più, ovvero un effetto quasi etereo, leggero, impalpabile, come le nuvole, un trucco più elegante, sofisticato e che sembra proprio essere un must per questa nuova bella stagione. La pelle effetto nuvola è lo skin trend da seguire ora. Un trend che è molto più di questo, una vera rivoluzione estetica se si pensa a quanto negli ultimi tempi siamo state tutte prese dal rendere la nostra pelle il più luminosa possibile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Niente più effetto lucido sul volto. La cloud skin è la tendenza che trasforma la pelle in una nuvola. Come ricrearla

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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