A Seoul, robot umanoidi sono stati mostrati in passerella insieme alle modelle durante una sfilata di moda. I robot sono stati presentati tra abiti di stilisti e hanno partecipato a coreografie sincronizzate con le modelle. La performance ha incluso anche elementi tecnologici, come luci e movimenti coordinati. La sfilata ha combinato moda e innovazione, con robot che si sono mossi sul palco accanto alle persone.

Robot umanoidi in passerella accanto alle modelle, tra abiti firmati, coreografie sincronizzate e performance tecnologiche. È accaduto a Seoul, in Corea del Sud, dove il 28 maggio 2026 il Galaxy Robot Park ha ospitato Mach33: Physical AI Fashion Show, una sfilata pensata per portare sul palco la convivenza tra esseri umani e robotica. L’evento è stato organizzato da Galaxy Corporation, società sudcoreana che lavora tra intrattenimento e tecnologia e che ha aperto nella capitale coreana uno spazio dedicato alle esperienze con robot umanoidi, spettacoli e attrazioni legate all’intelligenza artificiale fisica. Il parco si trova nel distretto di Gangdong e punta a diventare un laboratorio permanente per nuove forme di spettacolo tecnologico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Robot umanoidi in passerella, a Seoul la moda incontra l’intelligenza artificiale

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