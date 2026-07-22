Jannik Sinner, attualmente in vacanza, ha confermato la partecipazione ai tornei di Montreal, Cincinnati e agli US Open. I diritti televisivi per i 1000 di Montreal e Cincinnati, così come per gli US Open, sono stati venduti a emittenti statunitensi. La trasmissione in chiaro di questi eventi da parte di reti italiane non è ancora stata annunciata. Sinner continuerà a partecipare a queste competizioni nel mese di agosto e settembre.

Siamo a metà delle vacanze per l’azzurro Jannik Sinner, che dopo aver bissato il titolo a Wimbledon, si sta godendo tre settimane di riposo, risultando iscritto al torneo di Montreal, previsto dal 2 al 13 agosto: il numero 1 del mondo giocherà poi a Cincinnati dal 13 al 23 agosto, e poi disputerà gli US Open, dal 30 agosto al 13 settembre. L’azzurro è iscritto al Masters 1000 di Montreal, in Canada, torneo che lo scorso anno si giocò a Montreal e che l’azzurro saltò, mentre nel Masters 1000 di Cincinnati, negli USA, arrivò in finale, così come agli US Open 2025 fu sconfitto nell’ultimo atto del torneo. I tornei ATP Masters 1000 di Montreal e Cincinnati saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Sinner si vedrà in tv in chiaro nei prossimi tornei? I diritti per i 1000 nordamericani e gli US Open

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