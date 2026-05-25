Il match tra Sinner e Tabur sarà trasmesso in chiaro al Roland Garros. L’incontro si svolgerà nel torneo di singolare e vedrà il numero uno del tabellone affrontare il suo avversario. La partita sarà visibile in diretta televisiva, con orario ancora da confermare. La trasmissione in chiaro dipende dai diritti televisivi e dalla programmazione delle emittenti che coprono il torneo.

Jannik Sinner, numero 1 del tabellone e del mondo, farà il proprio esordio nel torneo di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis contro la wild card transalpina Clement Tabur: l’incontro sarà il quarto ed ultimo del programma di domani, martedì 26 maggio, che sul Court Philippe Chatrier si aprirà alle ore 12.00, ma il match si giocherà in ogni caso nella sessione serale, non prima delle ore 20.15. La sfida sarà visibile soltanto in streaming in abbonamento: il provvedimento dell’AGCOM, infatti, prevede la trasmissione di semifinali e finali dei tornei del Grand Slam con atleti italiani, e comunque l’obbligo entrerà in vigore alla scadenza dei contratti in essere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Tabur si vedrà in tv in chiaro al Roland Garros? Orario e questione diritti

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