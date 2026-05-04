Sinner si vedrà su TV8 a Roma? E quali partite? Cosa prevedono i diritti in chiaro

In vista delle partite di Jannik Sinner a Roma, si apre il quesito sulla trasmissione in chiaro su TV8. Negli ultimi mesi, sono stati registrati cambiamenti nei diritti di trasmissione delle partite di tennis, che potrebbero influenzare la visibilità degli incontri del giocatore sulla rete. La questione riguarda le partite che si disputeranno a Roma e quali di esse saranno accessibili al pubblico senza abbonamento.

La domanda è semplice: le partite di Jannik Sinner a Roma saranno visibili in chiaro su TV8? Negli ultimi mesi qualcosa è cambiato in modo significativo. Il 20 novembre è entrato in vigore il decreto dell’8 ottobre 2025 firmato dal Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Questo provvedimento ha aggiornato l’elenco degli eventi sportivi considerati di “particolare rilevanza per la società”, cioè quelli che devono essere accessibili gratuitamente al grande pubblico. E qui entra in gioco il tennis. Grazie alla crescita enorme di interesse attorno a questo sport — trainata proprio dai risultati di Sinner e degli altri italiani — il decreto include molte competizioni di alto livello.🔗 Leggi su Oasport.it

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