Sinner e Alcaraz nella lista iscritti agli Us Open L’azzurro paparazzato in Sardegna con Laila
A poco più di un mese dall'inizio, è stata resa pubblica la lista degli iscritti agli Us Open di tennis, in programma a New York dal 30 agosto al 13 settembre 2026. Tra i nomi presenti ci sono il tennista italiano e quello spagnolo, entrambi confermati tra i partecipanti. Nel frattempo, l’atleta italiano è stato fotografato in Sardegna con una persona chiamata Laila.
NEW YORK – A poco più di un mese dal via, è stata pubblicata l’entry list ufficiale agli Us Open di tennis negli Stati Uniti, in programma dal 30 agosto al 13 settembre 2026 a New York. In testa alla lista maschile c’è, come prevedibile, il n.1 al mondo Jannik Sinner, che guida una nutrita spedizione italiana composta, oltre a lui, da Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti (in procinto di rientrare in campo, probabilmente già nell’ATP 500 di Washington), Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. A questi otto tennisti si aggiungono le due azzurre già nel main draw femminile, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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Sinner risponde ad Alcaraz sulla lotta per il n. 1
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