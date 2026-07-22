Sinner e Alcaraz nella lista iscritti agli Us Open L’azzurro paparazzato in Sardegna con Laila

Notizia in breve

A poco più di un mese dall'inizio, è stata resa pubblica la lista degli iscritti agli Us Open di tennis, in programma a New York dal 30 agosto al 13 settembre 2026. Tra i nomi presenti ci sono il tennista italiano e quello spagnolo, entrambi confermati tra i partecipanti. Nel frattempo, l’atleta italiano è stato fotografato in Sardegna con una persona chiamata Laila.