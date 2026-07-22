sinner con laila hasanovic in sardegna vacanza di passione

Jannik Sinner è stato fotografato in Sardegna con Laila Hasanovic, in una vacanza insieme. Le immagini mostrano un Sinner diverso dal solito, più rilassato e spontaneo. La coppia è stata vista mentre passeggiava sulla spiaggia e si concedeva momenti di relax. Nessuna dichiarazione ufficiale, solo scatti che ritraggono un lato più informale del tennista. Le foto sono pubblicate sulla copertina di un magazine in edicola questa settimana.

È un Jannik Sinner del tutto inedito, ben lontano dall’ immagine austera e controllata a cui ha abituato il pubblico, quello che vediamo sulla copertina del numero di Chi in edicola questa settimana. Dopo la seconda vittoria a Wimbledon il numero uno del tennis è volato in Sardegna con la fidanzata Laila Hasanovic, una coppia di amici e l’inseparabile cane Snoopy, apparentemente con tutte le intenzioni di godersi la vita oltre il campo da gioco. Ed è lì che Chi l’ha sorpreso. Le foto esclusive mostrano il campione altoatesino come non lo si era davvero mai visto, durante momenti di autentica complicità e passione. Nell’intimità della villa sul mare di Porto Rafael, si vedono Jannik e Laila giocare in piscina, scherzare, ridere a crepapelle e amoreggiare liberamente, del tutto a loro agio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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