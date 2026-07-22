Jannik Sinner si trova in Sardegna, disteso su una sdraio, mentre sorride e si rilassa. Accanto a lui, la fidanzata Laila Hasanovic lo abbraccia e si scambia sorrisi. Le foto sono state pubblicate in esclusiva da “Chi”. Dopo aver vinto a Wimbledon, il tennista ha deciso di prendersi alcuni giorni di pausa prima di riprendere le competizioni sui campi in cemento negli Stati Uniti e in Canada.

Dopo il trionfo a Wimbledon, Jannik Sinner si è concesso qualche giorno di pausa in Sardegna insieme alla fidanzata Laila Hasanovic, prima di partire poi con la seconda parte di stagione tra il cemento americano e canadese. Le immagini diffuse dal settimanale “ Chi ” della loro vacanza raccontano un campione sereno, lontano per qualche giorno dalla pressione dei tornei e immerso in una quotidianità fatta di relax, sorrisi e momenti condivisi. Una dimensione che lo stesso numero uno del mondo aveva anticipato mesi fa, quando confidò al Telegraph: “Mi sono reso conto che esiste anche una vita fuori dal campo “. Un pensiero che oggi sembra trovare conferma nelle scene in terra sarda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Sinner disteso e rilassato in vacanza: la pausa in Sardegna con Laila Hasanovic tra sorrisi e abbracci. Le foto in esclusiva di “Chi”

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