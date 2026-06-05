sinner la vacanza in sardegna con laila hasanovic e la nuova villa da sogno

Jannik Sinner ha trascorso una vacanza in Sardegna con Laila Hasanovic, dopo aver avuto un periodo difficile a causa del crollo al Roland Garros. Il tennista italiano ha scelto di prendersi una pausa, dedicandosi a momenti di relax in una nuova villa di lusso. La vacanza è stata caratterizzata da giornate tranquille, lontano dall’attività agonistica. Nessuna ulteriore informazione è stata resa nota riguardo alle sue prossime mosse sportive.

È stato un periodo complicato per Jannik Sinner. Dopo il crollo al Roland Garros, il campione italiano ha deciso di prendersi una pausa. In accordo con il suo staff, ha scelto di annullare la partecipazione ai tornei preparatori sull'erba e staccare per un po' dal tennis. Come località, Sinner ha scelto la Sardegna. In questi giorni si trova infatti a Porto Rafael, e secondo alcune voci ci sarebbe tutta l'intenzione di acquistare una meravigliosa villa con vista mare. Si tratta di un prestigioso immobile ubicato nel nord dell'isola, in Gallura, una delle zone più esclusive della regione. Porto Rafael, infatti, è una delle mete più apprezzate dai vip, considerata anche la sua vicinanza con l'arcipelago di La Maddalena. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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