Sindaco NY Mamdani | Netanyahu è un criminale di guerra ma non ho autorità per ordinarne arresto

Da quotidiano.net 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di una città negli Stati Uniti ha dichiarato che Benjamin Netanyahu è un criminale di guerra, responsabile di un genocidio contro il popolo palestinese. Ha aggiunto di non avere autorità per ordinarne l’arresto. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico il 22 luglio 2026. Nessuna azione legale è stata intrapresa contro l’ex premier israeliano a seguito di queste affermazioni.

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(Agenzia Vista) Usa, 22 luglio 2026 "Benjamin Netanyahu è un criminale di guerra, l'artefice di un orribile genocidio contro il popolo palestinese. È responsabile dell'uccisione di oltre 73.000 persone e del mutilamento di decine di migliaia di bambini; i sopravvissuti subiscono amputazioni senza anestesia. È responsabile di aver preso di mira ospedali neonatali e centri di assistenza alla maternità, negando ai neonati persino la possibilità di vivere; di aver affamato innumerevoli persone bloccando l'arrivo di cibo e aiuti umanitari; di aver fatto uccidere centinaia di operatori umanitari e giornalisti. Proprio il mese scorso, l'ONU ha confermato che i bambini palestinesi continuano a essere deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze armate israeliane, a più di otto mesi dal cosiddetto cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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