Il sindaco di New York ha dichiarato che Netanyahu è un criminale di guerra responsabile di un genocidio, e ha affermato di essere d’accordo con la Corte Penale Internazionale sulla necessità di arrestarlo e processarlo. Tuttavia, ha precisato di non avere l’autorità per ordinarne l’arresto. La sua dichiarazione si è concentrata su queste affermazioni, senza ulteriori dettagli o commenti.

Netanyhau è un “ criminale di guerra, responsabile di un terribile genocidio. Sono d’accordo con la Corte Penale Internazionale sul fatto che dovrebbe essere arrestato e processato. La mia amministrazione ha valutato ogni strada possibile sulla base delle leggi esistenti per determinare se New York può eseguire il mandato d’arresto. Ma è chiaro che non abbiamo l’autorità legale indipendente per applicare il mandato”. Così in un video pubblicato sui social, il sindaco Zohran Mamdani ha spiegato di non poter ordinare l’arresto del premier israeliano, se a settembre andrà a New York per partecipare all’assemblea dell’Onu. Ora in un video di poco più di due minuti pubblicato sui suoi canali social spiega di non aver l’autorità per ordinare l’arresto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Il sindaco di New York Mamdani: “Netanyahu è un criminale di guerra ma non ho l’autorità per ordinarne l’arresto”

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Il sindaco di New York Mamdani su Netanyahu: È un criminale di guerra, va arrestato e processato

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